Politie Londen onderzoekt uitspraken Mo Farah over mensensmokkel

Voormalig winnaar olympisch zilver mist WK atletiek na positieve dopingtest

Nijel Amos mag niet meedoen aan de komende wereldkampioenschappen atletiek in Eugene (VS). De 28-jarige atleet uit Botswana is voorlopig geschorst nadat hij positief testte op de verboden metaboliet GW1516, een product dat wordt gebruikt om sneller vet te verbranden. Dit meldt de Atletiek Integriteitsunie (AIU).

13 juli