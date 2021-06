Positieve reacties op coming out NFL-speler: ‘Zijn verhaal heeft impact tot ver buiten het speelveld’

De 28-jarige Nassib vertelde via Instagram over zijn homoseksualiteit en dat hij hoopte dat zijn voorbeeld de zichtbaarheid van andere homoseksuele atleten vergroot. Hij deed zijn mededeling in de Pride Month in de Verenigde Staten en zorgde voor een kantelpunt in de NFL. Hij is de eerste actieve speler in de 101-jarige historie van de American Football-league die openlijk gay is.



,,Sport is, op zoveel manier, een van de laatste plekken waar homofobie gedijt”, zegt Cathy Renna, een woordvoerder van LGBTQ Task Force in de New York Times. ,,Daarom is het hebben van een professioneel atleet van dat kaliber, uitgerekend in een van de grootste sportcompetities als de NFL, historisch te noemen.”



De uitspraken van Renna kennen een diepgewortelde achtergrond. Tot nog toe was er één speler - Michael Sam - in de NFL geweest die openlijk gay was, maar hij speelde geen enkel duel. Nassib daarentegen stond al bij drie NFL-teams onder contract. Hij begon zijn college-carrière bij Penn State, kwam vervolgens twee seizoenen terecht bij The Browns in Cleveland, daarna speelde hij ook twee seizoen bij de Tampa Bay Buccaneers en vorig jaar tekende hij een contract ter waarde van 25 miljoen dollar bij de Las Vegas Raiders.