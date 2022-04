Recordpremie van 2,5 miljoen euro voor winnaar Masters

Het totale prijzengeld van het eerste majortoernooi van het jaar is ook flink omhoog gegaan van 11,5 miljoen naar 15 miljoen dollar (13,8 miljoen euro). Ook dat is meer dan ooit. Zelfs de nummer 2 wordt rijkelijk bedeeld met 1,6 miljoen euro.

Tiger Woods, die in de Masters zijn verrassende rentree maakt na zijn zware auto-ongeluk van veertien maanden geleden, moet negen slagen goedmaken. Hij heeft de tweede dag van The Masters afgesloten met 74 slagen. De vijfvoudig kampioen ging op de baan van Augusta rond in twee slagen boven het baangemiddelde, nadat hij donderdag was begonnen met een ronde van 71 slagen. Met een totaal van 145 slagen staat hij in de subtop, maar in ieder geval aan de goede kant van de ‘cut’. Hij staat gedeeld negentiende met 1 slag boven het baangemiddelde.