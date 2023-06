Rolstoelbasketbalsters prolongeren wereldtitel op overtuigende wijze

Mathieu van der Poel showt vorm voor Tour de France: ‘Dan word ik normaal gesproken nog iets beter’

Hij gooide er zaterdag nog maar eens een winnende solo uit in de voorlaatste etappe van de Ronde van België. Met die krachttoer was de eindzege een dag later een formaliteit voor Mathieu van der Poel, die zegt klaar te zijn voor de Tour over een kleine twee weken.