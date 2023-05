Rowin Caron eindigt KLM Open als beste Nederlander, Pablo Larrazábal pakt eindzege in Cromvoirt

met videoDe Spaanse golfer Pablo Larrazábal heeft het KLM Open op zijn naam gebracht. Hij ging op de baan in Cromvoirt als leider de slotronde in. Met een laatste rondgang van 69 slagen en een totaal van 275 (-13) wist Larrazábal deze positie vast te houden.

Zijn landgenoot Adrian Otaegui eindigde als tweede met twee slagen meer. De Zuid-Afrikaan Deon Germishuys en de Deen Rasmus Højgaard deelden de derde plaats met 278 slagen.

Rowin Caron was de beste Nederlander. Na een laatste ronde van 70 kwam hij uit op 281 slagen en eindigde daarmee als gedeeld achtste. Caron probeerde de afgelopen tijd in de Verenigde Staten een bestaan als profgolfer op te bouwen. Hij verdiende met zijn optreden in het KLM Open met zo’n 45.000 euro zijn grootste cheque ooit. Ook mag hij meedoen aan het European Open in Hamburg. ,,Ik stond lekker te spelen en voelde me goed op de baan. Ik was niet bezig met winnen, ook al wist ik wel een beetje dat ik op een gegeven moment close stond. Het ging misschien een paar keer door mijn hoofd”, zei Caron.

Lars van Meijel had een goede slotronde van 68 slagen. Met een totaal van 283 steeg hij 32 plaatsen en eindigde als gedeeld zestiende. ,,Ik heb me goed teruggevochten. Het was weer een mooie ervaring. Ik heb laten zien dat ik op dit niveau meekan, ook na een slechte start. Dat voelt fijn”, zei de Brabander.

Joost Luiten moest na een slotronde van 73 terrein prijsgeven. Met 284 slagen werd hij gedeeld 21ste. ,,Maar ik ben na donderdag wel alleen maar weggezakt. Dat is niet goed, maar dat maak je ook mee in golf. Op een aantal momenten was de focus er niet helemaal en dan loop je hier snel achter de feiten aan.”

Winnaar Larrazábal besloot zijn toernooi met een birdie en vierde zijn zege uitbundig. ,,Het maakt niet uit hoe hard je in het begin rent, je moet aan het einde hard rennen om de race te winnen”, aldus de zesde Spaanse winnaar van het toernooi. Hij onderstreepte in Nederland zijn goede vorm. Een paar weken terug was hij ook succesvol in Zuid-Korea.

Lars van der Vight haalde als enige Nederlandse amateur de cut. Hij sloot het toernooi af als 55ste. ,,Vooraf had ik natuurlijk voor dit resultaat getekend”, aldus de speler van de Nederlandse amateurselectie van de NGF, die later professional hoopt te worden. ,,Maar nu nog niet. Daarvoor heb ik als amateur nog te weinig gepresteerd.”

