Roxane Knetemann voltooit eerste marathon en blijft onder haar streeftijd

Marit Bouwmees­ter zakt verder weg op WK zeilen, Maxime Jonker wint achtste race

Zeilster Marit Bouwmeester gaat de slotdag van de WK in de olympische Ilca 6-klasse in als nummer 7 van het klassement. De 34-jarige Friezin zakte drie plaatsen door een aantal tegenvallende resultaten. In de drie races die zaterdag werden gevaren voor de kust van Kemah in Texas eindigde Bouwmeester als zeventiende, elfde en vijfde.

9:39