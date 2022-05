Russische turner krijgt jaar schorsing én moet medaille inleveren na rel over Z-oorlogssymbool

Russische turner provoceert met Z op tenue bij wereldbe­ker

De Russische turner Ivan Koeliak heeft bij de wereldbeker in Doha voor de nodige ophef gezorgd. De 20-jarige Koeliak had met witte tape de letter Z geplakt op de voorkant van zijn wedstrijdtenue. De Z staat voor het logo van de Russische bond, dat niet getoond mag worden vanwege de oorlog in Oekraïne.

