Sarina Wiegman geeft Tiger Woods ervan langs na ‘tampon-incident’: ‘Zeer ongepast’

Woods maakte na zeven maanden afwezigheid zijn rentree op de PGA Tour. Bij de negende hole sloegen Woods en Thomas kort na elkaar af. Nadat Woods verder sloeg dan zijn tegenstander, overhandigde hij Thomas met een glimlach op zijn gezicht een tampon. Thomas gooide de tampon vervolgens snel op de grond en schoot samen met Woods hard in de lach. Wat de reden was dat Woods een tampon tevoorschijn toverde, is niet bekend. ‘Het mag dan 2023 zijn, de humor van Tiger is blijven hangen in 2005', schreef de populaire Amerikaanse website Glamour.