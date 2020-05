Schoenen Michael Jordan leveren ruim 5 ton op

De gesigneerde sneakers, de Nike Air Jordan 1, werden alleen maar meer waard nu ESPN en Netflix een veelgeroemde docuserie over de legendarische basketballer van de Chicago Bulls uitzenden. The Last Dance gaat over het laatste succesjaar van Jordan bij de Bulls waarmee hij voor de zesde keer de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA veroverde. De inmiddels 57-jarige Jordan geeft in de serie toelichting bij het vele unieke beeldmateriaal.