Schuldbewuste Kyrie Irving doet boete met donatie van half miljoen tegen antisemitisme

Irving, sterpeler van de Nets, erkende dat zijn post op Twitter met een link naar de documentaire een foute actie was. ,,Ik ben me bewust van de negatieve impact van mijn post tegenover de Joodse gemeenschap en ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei Irving in een verklaring. ,,Ik geloof niet dat alles wat in de documentaire wordt gezegd waar is of mijn moraal en principes weerspiegelt. Het was niet mijn bedoeling een groep, ras of religie te kwetsen.”

Aanvankelijk verdedigde Irving zijn bericht, maar hij verwijderde hem na een paar dagen alsnog, vermoedelijk onder druk van de NBA en de spelersvakbond, waarvan Irving vicevoorzitter van is. Beide instanties brachten verklaringen naar buiten waarin ze antisemitisme veroordeelden. De naam van Irving werd daarin niet genoemd.

Brooklyn Nets

De enige die de basketballer bij naam noemde en tot de orde riep was eigenaar Joe Tsai van Brooklyn Nets. ,,Ik ben teleurgesteld dat Kyrie een film lijkt te steunen die gebaseerd is op een boek vol antisemitische desinformatie”, zei Tsai. ,,Ik wil dat hij begrijpt dat dit kwetsend is voor ons allemaal, en als een gelovig man is het verkeerd om haat te promoten op basis van ras, etniciteit of religie.”

Giannis Antetokounmpo

De Milwaukee Bucks hebben voor de zevende keer op rij gewonnen in de NBA en behouden daarmee als enige ploeg hun ongeslagen status. De ploeg was met 116-91 te sterk voor Detroit Pistons. Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam weer eens het voortouw met 32 punten en 12 rebounds. De Bucks zijn bezig met een van de beste competitiestarts in hun bestaan.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo. © AP

Toronto Raptors kende geen genade met San Antonio Spurs en won met liefst 43 punten verschil: 143-100. Zeven spelers van de ploeg uit Canada scoorden in de dubbele cijfers, met Gary Trent Jr. (24 punten) en Pascal Siakam (22 punten en 11 rebounds) als uitschieters. Het was de vijfde zege van de Raptors in dit seizoen.

Luka Doncic was uitblinker bij Dallas Mavericks, dat met 103-100 won van Utah Jazz. Doncic noteerde 33 punten. Het was al de zevende wedstrijd op rij dat de Sloveense vedette van de Mavericks meer dan 31 punten maakte; hij is nu de derde speler in de historie van de NBA die dit heeft gepresteerd.