Schulting snelt naar goud op 1500 meter in Nagoya

Eerder had Schulting zich in de Japanse stad verzekerd van het zilver op de 1000 meter, het onderdeel waarop ze olympisch kampioen is.



Schulting liet op 'haar’ 1500 meter zien dat het met de vorm wel goed zit. Op fraaie wijze passeerde ze in de slotfase de vroege koploopster Han, waarna haar schaats net iets eerder dan Sarault over de finishlijn duwde. Concurrentes Kim Ji-Yoo en Kim Boutin, die samen de drie vorige races wonnen, deden dit keer niet mee.



Itzhak de Laat mocht op de 500 meter drie minuten dromen van zijn eerste individuele wereldbekermedaille. De Leeuwarder kwam als derde over de streep, maar werd later uit de einduitslag geschrapt omdat hij Park In Wook onreglementair zou hebben gehinderd bij zijn inhaalactie. De Hongaar Shaoang Liu won de afstand, voor de Rus Pavel Sitnikov.