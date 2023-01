Sebastien Vettel strandt in Zweedse sneeuw, David Coulthard belandt in sneeuwmuur in Race of Champions

Nairo Quintana ontkent einde carrière: ‘Ik ben nog steeds wielrenner’

Nairo Quintana heeft berichten in Colombiaanse media tegengesproken dat hij per direct zou stoppen. Op een persconferentie vandaag in Bogotá meldde de winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta d’España (2016) dat hij nog altijd op ziek is naar een nieuwe ploeg. Quintana moest eind vorig jaar vertrekken bij Arkéa Samsic na een tramadol-affaire. Hij raakte zijn zesde plaats in de Tour de France van vorig jaar kwijt na gebruik van de verboden pijnstiller.

25 januari