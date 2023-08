Sensatie: Collin Veijer zorgt voor eerste Nederlandse pole position op de motor sinds 1999

In de drie vrije trainingen was Veijer in Oostenrijk tot de dertiende tijd gekomen in de gecombineerde rangschikking, waarmee hij zich direct plaatste voor het tweede kwalificatiegedeelte. In Q2 bleef hij zichzelf verbeteren.



De nummer 15 in de strijd om het Moto3-kampioenschap ging uiteindelijk rond in een tijd van 1.41,486. Daarmee was Veijer een kleine zes honderdsten sneller dan de Spanjaard Daniel Holgado en ruim een tiende rapper dan Deniz Öncü uit Turkije. Hij mag de Moto3-race morgenochtend (11.00 uur) zodoende vanaf de voorste startplek aanvangen.