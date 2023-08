Sifan Hassan gaat tijdens het WK in Boedapest op drie verschillende afstanden gooi doen naar eremetaal

Het vermogen van Mathieu van der Poel: wereldkam­pi­oen was al ruim voor zijn regenboog­trui multimiljo­nair

Amper 8000 euro. Zo ‘veel’ prijzengeld lag er samen met de regenboogtrui in het Schotse Glasgow op Mathieu van der Poel (28) te wachten. Gelukkig kon de nieuwe wereldkampioen de voorbije jaren – als veelwinnaar op de weg en in het veld – wél al een aardige cent bijeen fietsen. Een inkijkje in de financiën van ‘VDP’, die stilaan een indrukwekkend vermogen begint op te bouwen. Tot een peperdure Lamborghini in leengebruik toe.