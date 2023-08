Sifan Hassan kiest net als bij Spelen ook op WK voor drie afstanden: ‘Voel nu minder druk’

Podcast De Pacer | Abdi Nageeye de coach & Nienke Brinkman in een modderpoel

Met de WK atletiek voor de deur laat het onderwerp zich wel raden. We blikken vooruit op negen dagen topatletiek in Boedapest en bellen met twee marathonlopers: Abdi Nageeye (kansrijk op de WK) en Nienke Brinkman (afwezig, maar in voorbereiding op de Marathon Amsterdam).