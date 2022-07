Sifan Hassan na solide 5000 meter naar finale WK, Koster uitgeschakeld

Maureen Koster werd uitgeschakeld in de series. De 30-jarige atlete uit Boskoop eindigde in haar serie als negende in een tijd van 15.18,17 en die klassering was onvoldoende. Ze kon nog even hopen dat haar tijd goed genoeg was om als een van de vijf tijdsnelsten door te gaan naar de finale, maar in de tweede heat liepen te veel atletes harder. Koster liep uiteindelijk de 21e tijd.