Simone Biles en ruim negentig turners eisen 1 miljard van FBI na falen in misbruikzaak arts Nassar

Met video's Teleurstel­len­de GP van Detroit voor Rinus ‘Veekay’: Nederlan­der eindigt vlak voor de finish in de muur

Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout heeft de Grand Prix van Detroit in de Amerikaanse IndyCar niet voltooid. De Nederlander reed in de laatste ronde zijn wagen in de muur en verspeelde daarmee de tiende plaats. Hij werd als zestiende geclassificeerd.

5 juni