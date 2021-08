Slechtziende paralympiër raakt zwaargewond na aanrijding met zelfrijdende bus

Volleybal­sters winnen op EK van thuisland Roemenië en zijn door naar achtste finales

22 augustus De Nederlandse volleybalsters hebben bij het EK in Roemenië ook de derde groepswedstrijd gewonnen. Oranje versloeg Roemenië in Cluj-Napoca in vier sets: 25-12, 25-27, 25-17, 25-14. Door de zege is Oranje al zeker van de achtste finales.