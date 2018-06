Smulders pakt wereldtitel BMX

Smulders passeerde in een bocht de Amerikaanse Alise Willoughby die onderuit ging. Dat zorgde ervoor dat Merel Smulders en Baauw achter Laura Smulders naar een geheel oranje podium konden rijden.



Smulders, die in 2014 bij de WK in Rotterdam de wereldtitel veroverde op het onderdeel tijdrit, kon de uitslag van de finale bijna niet geloven. ,,Ik heb echt een superdag gehad. In de finale was ik bij de start niet als beste weg, maar maakte ik meer snelheid op het tweede stuk. In de bocht zag ik mijn kans en moest die grijpen. Daarbij raakte Willoughby mijn achterwiel en kwam ten val. Toen ik over de finish kwam hoorde ik dat Merel en Judy achter mij tweede en derde werden. Wat een supervet podium."



Zus Merel Smulders wilde vooral genieten in de finale. ,,Ik was meer zenuwachtig voor Laura, omdat ik weet dat zij deze titel heel graag wilde. En dan komen we vervolgens als één en twee over de finish."