Sofie Dokter voldoet aan WK-eis tijdens prestigieuze zevenkamp bij afhaken Anouk Vetter, Sven Roosen eindigt 11de bij de mannen

‘Veel stress’ bij Oekraïense Tsoerenko over mogelijk loten Russische op Roland Garros: ‘Het is heel zwaar’

De Oekraïense tennisster Lesia Tsoerenko heeft in de aanloop naar Roland Garros gezegd dat zij en haar sportende landgenoten Russen en Belarussen ‘op elk terrein’ moeten zien te verslaan. Tsoerenko is teleurgesteld dat diverse sportbonden sporters uit beide landen gewoon toelaten hoewel er een oorlog woedt in haar land sinds de inval van de Russen met hulp van Belarus.