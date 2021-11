Sportclubs ‘houden hart vast’ en vrezen nieuwe lockdown

Bokhoven zegt er begrip voor te hebben als de zaalsporten aan extra maatregelen worden onderworpen. ,,Wij zijn een binnensport en in dat opzicht leveren wij onze ‘bijdrage’ aan de oplopende cijfers. Het lijkt me niet ondenkbaar dat alles op slot gaat, al zou dat ontzettend jammer zijn.”



De club van Bokhoven doet al meer dan verplicht is om het virus in te dammen. ,,Wij hebben onze kantine bewust gesloten, om mensen niet uit te nodigen of te faciliteren om te blijven. Ze keren na de activiteiten direct huiswaarts en bij de wedstrijden ontbreken de toeters en bellen. Alles is al gestript tot de kernactiviteit.”