Springruiters stellen deelname Olympische Spelen veilig: ‘Ik heb hier geen woorden voor’

Een plaats bij de beste vijf was nodig in de landenfinale van de WK in het tot een paardenarena omgebouwde voetbalstadion van FC Midtjylland. Het Nederlandse team schoof dankzij een foutloze ronde van Smolders zelfs op naar de tweede plaats, achter het ongenaakbare Zweden. ,,Ik heb hier geen woorden voor”, zei Lansink na de niet meer verwachte ontknoping.

Nederland was als vierde begonnen aan de slotdag van de teamwedstrijd. ,,We liepen een beetje achter de feiten aan, zeker toen Maikel en Sanne had gereden met ieder vier strafpunten. Toen leek Parijs moeilijk te worden”, keek Lansink terug op de finale in de Deense nacht. ,,Als alles op het eind dan zo omdraait, dat is ongelooflijk. Je kunt zien hoe mooi onze sport is. Je moet er tot de laatste hindernis in blijven geloven en dat hebben we zeker gedaan. Alle ruiters hebben hun bijdrage geleverd. Het doel was een kwalificatie binnen te halen, als je dat dan met een medaille doet kan ik niet anders dan tevreden zijn.”