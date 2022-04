Stephen Curry ook in tweede wedstrijd play-offs op dreef bij Warriors

Met video Demi Vollering de sterkste na prachtige Brabantse Pijl: ‘De teleurstel­ling van vorig jaar is doorge­spoeld’

Na een schitterende koers heeft Demi Vollering (SD Worx) zich vanmiddag in de Brabantse Pijl gerevancheerd voor haar tweede plaats in 2021. Ze kwam in Overijse na 141 lastige en vermakelijke kilometers solo aan.

13 april