Super Bowl voor Kansas City Chiefs na sensationele ontknoping 11 tellen voor het einde

Turner juicht in Murcia David Dekker net afgetroefd door Tim Merlier in Ronde van Oman, Longo Borghini slaat toe in UAE Tour

David Dekker is in de eerste etappe van de Ronde van Oman als tweede geëindigd. De 25-jarige renner van Arkéa Samsic, de zoon van oud-renner Erik Dekker, moest in de massasprint zijn meerdere erkennen in de Belg Tim Merlier van Soudal - Quick-Step. De Fransman Axel Zingle werd na een vlakke etappe van bijna 150 kilometer derde in Muscat.

11 februari