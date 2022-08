‘Super EK’ van twaalf sporten in München? Dit is wat je allemaal moet weten

Waarom is er een Multi EK?

Zo'n Multi EK is dat de eerste keer?

Nee. Na Glasgow/Berlijn in 2018 is dit in München de tweede editie. De stad in Beieren organiseerde in 1972 de Olympische Spelen en dat is deze maand precies vijftig jaar geleden. De meeste evenementen vinden plaats in het Olympiapark, waar diverse sportfaciliteiten zijn. In vergelijking met het vorige gecombineerde EK staat zwemmen nu niet op het programma. Zij komen deze week in Rome in actie voor het Europees kampioenschap.