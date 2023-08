Superieure Femke Bol maakt favorietenrol volledig waar en pakt wereldtitel op 400 meter horden

Britse tiener Joshua Tarling wint in Zeeuwse Sluis tijdrit Renewi Tour

Joshua Tarling heeft de tweede etappe gewonnen van de Renewi Tour, die in het verleden door het leven ging als Eneco Tour en BinckBank Tour. De 19-jarige Brit van Ineos Grenadiers was de snelste in een tijdrit over 13,6 kilometer met start en aankomst in het Zeeuwse Sluis.