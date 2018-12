Sven Kramer: Schaf Sportgala maar af!

Net als voorbije jaren kwam ook de de voorbije dagen weer een ‘nationale discussie’ los over het grote aantal schaatsers bij de genomineerden. Van de zeven nominaties bij de mannen en vrouwen bevonden zich drie schaatsers: Kjeld Nuis, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting. ,,Vergelijken van sporten is bijna niet te doen. Je kunt je afvragen, en dat heb ik al vaker gedaan, of de opzet van het Sportgala niet anders moet of zelfs helemaal niet", stelt de regerend olympisch kampioen op de 5.000 meter.

Van Galen: ,,In 2008 werd ik Coach van het Jaar en mijn team Sportploeg van het Jaar. Iedereen blij. Maar als ik was genomineerd en de ploeg niet, had ik daar ook veel moeite mee gehad. Die meiden zetten jou op een platform, niet andersom.” Ook darter Michael van Gerwen bekritiseerde de keuzes van de jury door zich af te vragen waarom Max Verstappen niet tot de kanshebbers behoort. In het sportforum Langs de Lijn en Omstreken bij de NOS deden columnist Henk Spaan en verslaggever Sjoerd Mossou ook een duit in het zakje.

,,Tennis is een wereldsport, maar wij nomineren er een paar in een sport die alleen in Nederland wordt beoefend.” Sjoerd Mossou, verslaggever van deze krant, sloot zich daar bij aan. ,,Schaatsen is een C-sport en mondiaal een D-sport. Deze verkiezingen zijn trouwens per definitie lariekoek. Het zijn appels en peren vergelijken.”



In Metro opperde voormalig darter Co Stompé de suggestie om het publiek een stem te geven. ,,Als de impact zo belangrijk gevonden wordt, moet het publiek toch ook een stem krijgen? Zoals bij de Top 2000 of de Televizier-Ring?” Daarvoor vindt Sven Kramer het dus nu te laat. Maar wie het dan dit jaar moeten worden? ,,Olympisch kampioen worden is het hoogst haalbare”, zegt Kramer, die ondanks een olympische titel (5000 meter) de shortlist misliep. ,,Dan voegt de titel Sportman van het Jaar relatief weinig toe. In mijn optiek moeten Kjeld Nuis en Suzanne Schulting winnen. Schaatsers ja, maar ik ben niet objectief.”