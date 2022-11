Teruggekeerde Marit Bouwmeester pakt bronzen medaille op EK zeilen

Bouwmeester keerde vorige maand bij de wereldkampioenschappen in de VS terug in wedstrijdverband, nadat ze in mei was bevallen van een dochter. De Friezin stond op het WK een tijdje aan kop, maar zakte tijdens de laatste dagen mede vanwege vermoeidheid steeds verder terug in het klassement. Bouwmeester eindigde in Kemah (Texas) als negende. Op het EK voor de kust van Hyères in Zuid-Frankrijk klom ze juist gedurende het evenement naar boven op de ranglijst.