Tiger Woods begint beroerd aan Masters: slechtste start sinds 2005

Column Thijs Zonneveld | Als journalist maak ik mij al jaren druk om veiligheid, maar als renner was ik nu een struisvo­gel

Columnist Thijs Zonneveld deed woensdag mee aan de Scheldeprijs. Vooraf maakte hij zich flink wat zorgen, maar na afloop constateerde dat de organisatie de veiligheid goed had geregeld. ,,Nu al die andere koersen nog, want na de crash van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen is er nog maar bar weinig veranderd.”