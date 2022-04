Tiger Woods onder grote belangstelling begonnen aan The Masters

Reportage Ronde van Vlaanderen heeft ziel terug: ‘Kippenvel door duizenden op Oude Kwaremont’

Voor alles een eerste keer. Mathieu van der Poel won voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen, maar pas voor het eerst met duizenden toeschouwers langs de weg. Na twee coronajaren was het publiek terug en weet het peloton weer wat het had gemist. Van der Poel: ,,Het is een heel andere koers, een heel ander gevoel.’’

4 april