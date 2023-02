Timmy Simons schittert in The Masked Singer: oud-PSV’er in voetsporen Churandy Martina en Djibril Cissé

Met videoKent u Timmy Simons nog? De middenvelder speelde tussen 2005 en 2010 liefst 218 wedstrijden in het shirt van PSV. De inmiddels 46-jarige Belg, goed voor 94 interlands voor de Rode Duivels , schitterde het afgelopen weekend op een heel andere manier. Hij bleek het ‘Groot Licht’ in het televisieprogramma The Masked Singer. Daarmee treedt hij in de voetsporen van enkele andere sporters die zich ook van hun muzikale kant lieten zien.

In Nederland trekt The Masked Singer regelmatig meer dan twee miljoen kijkers en ook in het buitenland is het televisieprogramma populair. Het concept is simpel: bekende mensen kruipen in een pak en geven anoniem een muzikaal optreden. Aan de jury (en de kijkers thuis) om te raden wie zich in het pak verschuilt. Voor Simons kwam het afgelopen weekend een einde aan zijn deelname in België.

,,Waarom ik ja gezegd heb om hieraan mee te doen? Ik weet het nog altijd niet. Dit was niet normaal ver buiten mijn comfortzone", zei de voormalig voetballer, die tegenwoordig coach is van Dender. Naast PSV speelde Simons ook voor Lommel SK, Club Brugge en FC Nürnberg. Pas in 2018, op 41-jarige leeftijd, stopte Simons met voetballen.

Maar Simons is bepaald niet de eerste sporters die meedoet aan het zangprogramma. Bekijk hieronder een overzicht van enkele sporters die zich ook al van hun muzikale kant lieten zien.



Atleet Churandy Martina - Nederland

Ook in Nederland deed er als eens een bekende uit de sportwereld mee: Churandy Martina. ,,Ik ben iemand die niet veel van aandacht houdt. Ik wil rustig mijn ding doen, maar wist dat er veel mensen gingen kijken. En dat ze zouden denken dat ik niet kan zingen. Maar toch ging ik ervoor”, blikte Martina terug op zijn avontuur als dinosaurus in de Nederlandse versie van The Masked Singer.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke - België

Nog een bekende uit de sportwereld die in de Belgische versie in actie kwam: Anderlecht-eigenaar Marc Coucke als Kolonel Mops. Hij zong Sweet Caroline: ,,Als we met het voetbal weer eens verloren hadden, had ik echt geen zin om daarna op zondagavond nog te oefenen hiervoor. Dan denk je: Sweet Caroline, je kunt de pot op.", zei hij na zijn onthulling. Misschien zien we in Nederland FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren ook nog wel een keertje meedoen?

American Footballer Rob Gronkowski - Verenigde Staten

Rob Gronkowski won vier keer de Super Bowl en was in 2020 blij om met The Masked Singer ook eens een ander publiek aan te trekken. ,,Bedankt aan al mijn nieuwe fans”, zei hij achteraf op Instagram.

Wielrenner Nairo Quintana - Colombia

Ook in Colombia is The Masked Singer enorm populair. Zo populair dat zelfs een voormalig winnaar van de Giro d’Italia en de Vuelta España besloot deel te nemen: Nairo Quintana dook in het pak van de kameleon. ,,Ik heb hier meer gezweet dan op de fiets”, zei de Colombiaan na afloop.

Skateboarder Tony Hawk - Verenigde Staten

De Amerikaan Tony Hawk ruilde het skatepark in voor een olifantenpak in The Masked Singer. Om zijn vrouw te eren zong hij ‘Friday I’m in Love’. De jury verschoot toen bleek dat Hawk in het pak van de olifant zat. Onder anderen voormalig wielrenner Lance Armstrong werd genoemd door de juryleden, maar het was toch echt de legendarische skateboardheld.

Voetballer Michael Owen - Verenigd Koninkrijk

Michael Owen, voormalig voetballer van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United schopte het tot in de zesde week van de Britse Masked Singer vorig jaar. Door enkele hints raakten de speurders en de kijkers op het juiste spoor. ,,Mijn kinderen dwongen me om mee te doen”, vertelde Owen. ,,Ik kan nog steeds niet geloven dat ik voorbij de eerste ronde ben geraakt.”

Voetballer Djibril Cissé - Frankrijk

Ook in Frankrijk is The Masked Singer niet weg te denken van het scherm. In 2020 nam ex-voetballer Djibril Cissé deel. De voormalig aanvaller van onder meer Liverpool, Olympique Marseille en Lazio viel altijd op door zijn opvallende haardoos, maar deze keer verstopte hij zijn kapsel in het pak van een skelet. ,,Ik beheers het zingen niet heel goed", zei hij na afloop bescheiden.

