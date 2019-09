Titelverdedigster Schippers start niet op de 200 meter

Om 5 minuten voor 3 plaatselijke tijd werd ze nog door de bus afgezet bij het Khalifa Stadion. Onmiddellijk liep ze met haar coach Bart Bennema naar de warming up-zone. Daar zou ze gaan kijken of in actie komen op de dubbele sprintafstand verstandig was of een te groot risico. Een dag eerder, op zondagavond, meldde ze zich op het allerlaatste moment al af voor de 100 meter-finale. Tijdens de halve finale voelde ze na tien meter een steek in haar linkerlies, desondanks liep ze de zevende tijd. Coach Bart Bennema liet daarna al weten dat ook de 200 meter op de tocht stond. ,,Ik kan echt nog niet zeggen of ze morgen start op de 200 meter.”

Zo is ook het het belangrijkste toernooi in het al zo moeizame seizoen van de 27-jarige sprintster een teleurstelling geworden. Op vrijdag en zaterdag staat nog de 4x100 meter estafette op het programma, of ze daar wél in actie komt is nu nog niet besloten. Eind december keerde Schippers terug bij Bennema, na het afscheid van de Amerikaan Rana Reider. Mede door rugproblemen bleef de gehoopte progressie uit. Toch hield ze zich vooraf vast aan haar succesvolle geschiedenis op grote toernooien. Maar na het brons in Moskou (zevenkamp, 2013), het goud en zilver in Peking (200 en 100 meter, 2015) en het goud en brons in Londen (200 en 100 meter, 2017) dreigt ze nu voor het eerst een WK in de buitenlucht zonder prijzen te verlaten. Schippers had in Doha de unieke kans om de eerste atlete te zijn die drie keer achter elkaar wereldkampioen werd op de 200 meter.