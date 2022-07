Topbasketbalster Brittney Griner tijdens proces: ‘Had geen intentie drugs Rusland binnen te smokkelen’

De tweevoudig olympisch kampioene, 2,06 meter lang, werd in februari aangehouden op het internationale vliegveld van Moskou. De douane trof in haar bagage een aantal patronen aan bestemd om te verdampen in een e-sigaret. Bij nader onderzoek bleken die onder meer hasjolie te bevatten.



De 31-jarige Griner klaagde in de rechtbank van Chimki, een voorstad van Moskou, dat ze bij haar arrestatie op de luchthaven Sjeremetjevo niet is gewezen op haar rechten. Ze werd onder druk gezet om snel enkele documenten te ondertekenen zonder precies te begrijpen wat er stond. Het vertaalprogramma op haar telefoon was daarvoor onvoldoende.



De basketbalster, die via Moskou op weg was naar haar Russische club Jekaterinenburg voor de play-offs, bekende schuld maar zei erbij dat ze geenszins de bedoeling had de Russische wet te overtreden. Woensdag zei ze nog steeds niet te begrijpen hoe de patronen in haar koffer terecht waren gekomen. Ze vertelde dat ze in de haast had moeten inpakken en vermoedelijk de vape-spullen per ongeluk heeft meegenomen.