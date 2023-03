Turncoach Vincent Wevers beseft na vrijspraak in hoger beroep: 'De melders zullen teleurgesteld zijn’

,,De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. ,,Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”



De aanklacht gaat volgens het ISR in op gedragingen in de periode tussen 1998 en 2012. ,,Maar de KNGU is per 1 januari 2011 aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden aan de gedragsnormen van het ISR. Dit betekent dat de aanklacht slechts kan worden beoordeeld voor zover die betrekking heeft op gedragingen in de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.”