Turncoach Vincent Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag na ‘rammelend’ onderzoek

Wevers moest voor het tuchtorgaan komen vanwege een vijftal vermeende misstanden, getuige de uitspraak: fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van atleten in de zaal en machtsmisbruik en isoleren van zijn pupillen. Zes weken geleden was de zitting, waarbij Wevers zelf verstek liet gaan. De eis van de aanklager was een schorsing van 28 maanden, waarvan 24 voorwaardelijk.

Uit de uitspraak: ,,De tuchtcommissie is van oordeel dat er uit het dossier en hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden, maar dat heeft de tuchtcommissie niet overtuigd dat is bewezen hetgeen beklaagde in de aanklacht wordt verweten. De tuchtcommissie is dan ook van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan het in de aangifte genoemde tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag en zal hem daarvan dan ook vrijspreken.”