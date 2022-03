Van Zundert 17de op WK kunstrijden, Japan heerst op individuele onderdelen

Drama voor Marc Márquez: zesvoudig wereldkam­pi­oen kampt wéér met zichtpro­ble­men

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft opnieuw last van zijn ogen. Een oogarts in Barcelona constateerde dat de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP wederom dubbel ziet. Daar had Márquez eind vorig jaar na een val ook al last van.

