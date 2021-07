Veertienjarige Spaanse motorrijder overlijdt na ongeluk op de baan

De pas veertienjarige Spaanse motorrijder Hugo Millán is vandaag om het leven gekomen tijdens de European Talent Cup op het Circuit Motorland Aragon in Spanje.

De Spanjaard, die als een groot talent beschouwd werd, kwam dertien ronden van het einde in een grote groep ten val met zijn Honda NSF 250R. Toen hij probeerde de baan te verlaten, kon de Pool Oleg Pawelec hem niet meer ontwijken en reed hij met volle kracht over Millán heen. Hij bleef roerloos liggen en werd per helikopter naar het ziekenhuis in Zaragoza gevlogen, waar de dokters hem niet meer konden redden. De race en de overige competities werden vervolgens afgelast.

,,Het is met grote droefenis dat we moeten aankondigen dat Hugo Millán ons verlaten heeft. We zullen je glimlach, je grote hart en je professionaliteit altijd blijven herinneren. Rust in vrede, Hugo”, was de boodschap van zijn team Cuna de Campeones. Millán stond tweede in het algemeen klassement van de European Talent Cup.

Op 30 mei stierf met Jason Dupasquier nog een motorsporttalent. De negentienjarige Zwitser liep na een val een ernstig hoofdletsel op in de kwalificaties voor de Moto3 in Mugello, verwondingen waaraan hij later overleed.

