Verhoeven op recordjacht tegen Brestovac

Door Tim Reedijk



Verhoeven, 29, kan namelijk de vechter worden die het vaakst zijn wereldtitel verdedigde. De kampioen zwaargewicht kan dat voor de zevende keer doen sinds hij op 21 juni 2014 Daniel Ghiță met een unanieme jurybeslissing versloeg voor de kampioensriem. Daarna deden achtereenvolgens Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (tweemaal), Brestovac, Anderson Silva en Jamal Ben Saddik een verwoede poging om de belt in het zwaargewicht over te nemen.



Als Verhoeven het vanavond flikt om Brestovac te verslaan, is hij ook meteen de kickbokser met de meeste overwinningen binnen Glory. Hij zou dan op zeventien komen te staan. Inclusief gevechten die niet om de wereldtitel gingen, zoals in december 2016 tegen Badr Hari, kan Verhoeven voor de zestiende keer op rij ongeslagen blijven.



Het gevecht is vanavond in ons liveblog te volgen of op TV te zien bij Ziggo Sport.