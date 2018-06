Verhoeven over rematch met Hari: Let's make it happen!

Verhoeven heeft wel eens spectaculairder gevochten dan vannacht in Birmingham tegen Brestovac. Maar knap haalde hij de angel uit het spel van de Kroaat door zijn hoge trappen met links onschadelijk te maken. De Nederlander controleerde het hele gevecht en zorgde er zo voor dat hij voor de zevende keer zijn kampioensriem met succes verdedigde. ,,Ik denk dat dit een beter gevecht was dan de eerste", zei Verhoeven tegen Combat365.tv , wijzend op hun eerste gevecht in 2016 toen hij net als vannacht met een unanieme jurybeslissing won. ,,Er was dus verbetering, maar er is altijd meer dat verbeterd kan worden."

Verhoeven weet nog niet wie zijn volgende tegenstander wordt, al is er aan uitdagers geen gebrek. Logisch zou zijn als de veelbesproken rematch met Badr Hari ervan komt. Verhoeven sprak al eens eerder uit dat hij in september, als hij bij Glory 59 in de Johan Cruijff Arena gaat vechten, tegenover Hari in de ring zou willen staan. ,,Mensen willen de rematch zien en ik wil doen wat de mensen willen. Let's make it happen. Maar ik weet nu niet veel, we wachten nog steeds. Hij zei na zijn laatste gevecht dat hij een rematch wil en dat het ervan komt, maar sindsdien heb ik nog niks gehoord."