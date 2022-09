Veteraan Albert Pujols (42) slaat zich met 700ste homerun in honkbal-eliteclub

Waar Yankees-speler Aaron Judge er voor de derde avond op rij niet in slaagde om het legendarische clubrecord van Roger Maris (61 homeruns in één seizoen) te evenaren - hij staat sinds dinsdag op 60 - volbracht veteraan Pujols wél zijn missie. De 42-jarige aangewezen slagman, dit seizoen teruggekeerd naar St. Louis nadat hij vorig jaar nota bene nog even het shirt van de Dodgers droeg, was erop gebrand om de 700 te halen.

Samen met de Amerikaan Judge domineert de Dominicaan Pujols al weken het honkbalnieuws. Sinds dinsdag pakt iedere supporter van de Yankees zijn mobieltje als Judge aan slag komt voor zijn mogelijk historische klap. Tevergeefs tot dusverre. De toeschouwers in het Dodgers Stadium werden vannacht wel op hun wenken bediend. Pujols sloeg zowel in de derde als vierde inning de bal het veld uit.

Met die laatste klap schreef hij geschiedenis, want in de historie van de Major League Baseball (MLB) slaagden slechts drie speler erin om 700 homeruns te slaan. Babe Ruth was de eerste. Hij sloot zijn loopbaan in 1935 af met 714 homeruns op zijn naam.

Het record van de immens populaire Ruth werd in 1976 gebroken door Hank Aaron. Tot afgrijzen van veel racistische honkbalfans, die het niet konden verkroppen dat een zwarte speler hun held van de troon had gestoten. Aaron moest zijn prestatie met tal van bedreigingen bekopen.

Meeste homeruns ooit

Barry Bonds 762

Hank Aaron 755

Babe Ruth 714

Albert Pujols 700





Aaron raakte zijn record in 2007 kwijt aan Barry Bonds, wiens 762 homeruns waarschijnlijk nooit meer zal worden gehaald door iemand. In elk geval niet door Pujols, die al heeft aangegeven dat hij na dit jaar stopt. Dat kan hij rustig doen nu hij weet dat hij voor altijd in één adem zal worden genoemd met de allergrootsten.

