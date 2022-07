Vetter raakt leiding op WK kwijt aan Thiam, maar pakt wel weer zilver op de zevenkamp

Vetter knokte op de 800 meter, maar hoezeer ze ook de pijn en de vermoeidheid verbeet, ze was de aansluiting met Nafi Thiam meteen kwijt en kwam nadien niet meer dichterbij. De Belgische, die 19 punten en daarmee 1,36 seconden moest goedmaken, had op de finish ruim genoeg over om de gedroomde medaille voor Vetter weg te kapen. Maar al gauw knuffelden de twee elkaar en liep Vetter met een een brede lach een ereronde door het stadion.

Na goud op de EK in 2016, brons op de WK in 2017 en het zilver vorig jaar op de Spelen, heeft Vetter wederom een topprestatie geleverd op de zevenkamp, de discipline voor alleskunners in de atletiek. En het hoofd moeten buigen voor de 6949 punten scorende tweevoudig olympisch kampioene Thiam (2016 en 2021) is uiteraard geen schande. Vetter eindigde de zevenkamp op 6867 punten, een verbetering van haar Nederlands record. Het brons ging naar de Amerikaanse Anna Hall.

Na het geweldige begin van dag twee - een persoonlijk record van 6,52 meter met verspringen en de winnende afstand bij speerwerpen met 58,92 meter - vond ze zich terug aan de leiding van het klassement. Maar toen al was duidelijk dat ze voor een heel zware taak stond. Beiden houden niet van de twee afsluitende rondes, ze beheersen de technische disciplines beter. Toch loopt Thiam vaak een paar seconden harder. Dat was ook nu zo.

Wat rest is een uitstekende zevenkamp, waarin Vetter ondanks fysieke klachten in de voorbereiding stabiel presteerde. En in het speerwerpen en het kogelstoten de beste van het veld was. Haar status als wereldtopper heeft ze nog maar eens bevestigd.

Volledig scherm Winnares van het brons Anna Hall (Verenigde Staten), wereldkampioene Nafissatou Thiam (België) en Anouk Vetter met hun medailles. © AFP