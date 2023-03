Video | Uniek kijkje achter de schermen bij Nienke Brinkman en Abdi Nageeye

De twee beste marathonlopers van Nederland hebben naast hun nationale successen in het (recente) verleden ook al mooie internationale prestaties geleverd. Zo pakte Nageeye in 2021 olympisch zilver en werd Brinkman datzelfde jaar derde bij het Europees kampioenschap.



In de videoserie worden Nageeye en Brinkman in hun voorbereiding, met halve marathons in Egmond en Barcelona, gevolgd en krijg je als sportliefhebber een uniek (persoonlijk) kijkje achter de schermen.