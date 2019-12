Volg hier onze uitzending vanaf de rode loper bij het Sportgala

Wat was dé Nederland­se sportpres­ta­tie van 2019?

11:57 Nederland blonk in 2019 uit in tal van sporten. Vanavond op het jaarlijkse Sportgala in Amsterdam worden de beste sporters in het zonnetje gezet. Dat gaat per categorie. Maar wat was nou al met al de meest aansprekende prestatie van dit jaar? Je kunt kiezen uit tien opties.