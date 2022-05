Volleybalinternational Maret Grothues verlangt naar rust: ‘Ik heb er ook weleens nachten van wakker gelegen’

Door Lisette van der Geest



Het is maandagmiddag in Haarlem en Maret Grothues gaat op pad om een fitnessabonnement te regelen in haar tijdelijke woonplaats. Zo’n 3000 kilometer verderop volleyballen de vrouwen met wie ze vrijwel haar volledige volwassen leven al haar zomermaanden doorbracht. Maar nu ontbreekt Grothues bij het Nederlands team. Evenmin traint ze in de sporthal op Papendal. Zij, jarenlang de aanvoerster van Nederland, staat op een tweesprong in haar carrière.