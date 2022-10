Volleybalsters redden het niet tegen ijzersterk Italië, tweede nederlaag op rij op WK in eigen land

met samenvattingDe Nederlandse volleybalvrouwen hebben de laatste wedstrijd van de groepsfase op het WK verloren. Voor uitverkochte tribunes in GelreDome was Italië in vier sets te sterk: 25-13, 22-25, 25-16, 25-22. Oranje was al gekwalificeerd voor de tweede ronde.

Het duurde in de eerste set niet lang totdat de Italiaanse ploeg een comfortabele voorsprong van 5 punten had gecreëerd. Oranje herstelde zich gedurende de set nauwelijks en zag Italië stap voor stap verder uitlopen. Zo ging de eerste set met liefst 25-13 naar Italië.

Maar een volledige walk-over werd het absoluut niet. In de tweede set herpakte Nederland zich met creatief en sterk aanvallend spel. Italië begon daarbij slordige fouten te maken. Zo hield de ploeg van bondscoach Avital Selinger een kleine voorsprong knap vast tot het einde en werd het eerste setpunt benut: 22-25.

Vanaf dat moment vond Italië de concentratie terug en beperkte het de eigen fouten. Mede dankzij de knappe smashes van sterspeelster Paola Egonu ging de derde set zonder problemen naar Italië: 16-25. De speelster van het Turkse VakıfBank S.K. noteerde in de hele wedstrijd de meeste punten: liefst 20 stuks.

In de zenuwslopende vierde set wist Nederland zich knap terug te vechten van vier punten achterstand. In de slotfase, die werd gedomineerd door veel foute services aan beide kanten, was Italië zorgvuldiger in de opbouw en leek het blok bij vlagen ondoordringbaar. Zo trok Italië, nog ongeslagen op het WK, aan het langste einde: 25-20.

Bij Nederland viel vooral Nika Daalderop op. De 23-jarige speelster zorgde voor 16 punten aan Nederlandse kant, maar miste helaas ook vier services. De sterspeelster zocht de oorzaak voor de nieuwe nederlaag bij het slechte begin. ,,Ook vandaag beginnen we niet scherp. Terwijl we tegen een ploeg als Italië niets te verliezen hebben. Pas als we los komen en gaan spelen krijgen we kansen. Het is zonde dat we dat in de vierde set niet konden doorzetten. Het wordt lastig, maar niets is onmogelijk.”

Naar de tweede ronde

Nederland was al zeker van een plaats in de tweede ronde nadat de ploeg van bondscoach Avital Selinger had gewonnen van Kenia, Kameroen en Puerto Rico. Maar door ook het verlies vrijdag tegen België neemt het nu twee verliespartijen mee naar Rotterdam, waar Oranje het onder meer moet opnemen tegen toplanden als Brazilië en China. Uit een poule van acht, plaatsen de beste vier landen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse volleybalsters treffen in hun eerste duel uit de tweede ronde van het WK in eigen land dinsdag Argentinië. Dat is de nummer 18 van de wereld. Het duel wordt gespeeld in Rotterdam en begint om 20.15 uur. Oranje is de nummer 10 op de wereldranglijst.

In de tweede ronde treffen de beste vier landen uit groep A - Italië, België, Nederland en Puerto Rico - de vier landen die zich in groep D hebben geplaatst voor de tweede ronde. Dat zijn China, Japan, Brazilië en Argentinië. De resultaten uit de eerste groepsfase worden meegenomen. Dat geldt ook voor de resultaten tegen de landen die zijn uitgeschakeld, hoewel de internationale volleybalbond FIVB aanvankelijk een stand verspreidde met alleen de onderlinge resultaten. Veel verandert er niet. Italië begint als koploper met vijf overwinningen. China, Japan, Brazilië en België hebben ieder vier keer gewonnen. Dan volgt Oranje met drie overwinningen. Argentinië en Puerto Rico zijn met twee overwinningen al vrijwel kansloos voor een vervolg. De beste vier landen in de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.

Na het treffen met de Argentijnse vrouwen speelt Nederland donderdag tegen China, vrijdag tegen Brazilië en zondag tegen Japan.