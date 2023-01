Voor Nederlandse ploeg staat WK handbal op punt van beginnen: ‘Moeilijk in te schatten waartoe het team in staat is’

Terug van weggeweest: zorgen over het coronavirus

Olsson maakt zich zorgen over het coronavirus. De mondiale handbalbond IHF heeft voor het komende WK in Zweden en Polen een vrij strikt protocol opgesteld om besmettingen te voorkomen. ,,Daar is veel discussie over, omdat in de meeste landen helemaal geen beperkingen meer zijn, maar de IHF stelt testen verplicht en wil ook dat de spelers geen contact zoeken met de fans. Er is veel verzet van de bonden, maar de IHF is niet gevoelig voor de protesten”, zei de Zweed bij een persmoment op sportcentrum Papendal. De handballers spelen vrijdag in het Poolse Krakau hun eerste wedstrijd op het WK.



De Nederlandse selectie heeft woensdag een verplichte coronatest ondergaan. ,,We kennen de resultaten nog niet, maar ik ben er nog niet gerust op. Als er spelers met corona bijzitten, hebben we wel een probleem. Gelukkig is dit de laatste testronde voor aanvang van het WK. De volgende testronde is na de groepsfase. Dus als iedereen er goed uitkomt, zitten we de eerste drie wedstrijden van het toernooi safe.”



Dat Olsson niet helemaal gerust is, heeft te maken met de recente positieve test van international Jorn Smits. Hij kon daardoor vorige week de oefeninterland tegen Frankrijk niet meedoen. Ook drie stafleden testten positief op corona. Een dag later bleek uit hertests dat drie van de vier helemaal geen corona hadden. ,,Ik was er wel door verrast. Die beperkingen zijn ook helemaal niet nodig. Corona is nu vaak niet meer dan een verkoudheid. Wat mij betreft geldt de universele regel; als een speler ziek is, speelt hij niet.”