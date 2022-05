Voormalig wereldkampioen Noël van ‘t End al na één partij klaar op EK judo

In de klasse tot 100 kilogram treffen Michael Korrel en Simeon Catharina elkaar in de halve finales. Ook Guusje Steenhuis is bij de vrouwen in de categorie tot 78 kilogram doorgedrongen tot de halve finales. Zij neemt het op tegen de Portugese Patricia Sampaio. Bij de zwaargewichten treft Jur Spijkers in de strijd om een plaats in de finale de Georgiër Goeram Toesjisjvili. Die was in de kwartfinales te sterk voor Roy Meyer.