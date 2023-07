Waar doe je als topsporter goed aan, doortrainen of uitrusten? ‘Orkün Kökcü haalt door andere instelling wereldtop’

Europese Spelen Breakdan­cer India Sardjoe (17) pakt goud en historisch ticket voor Olympische Spelen

Breakdancer India Sardjoe heeft bij de Europese Spelen in de Poolse stad Nowy Sacz goud veroverd. De 17-jarige ‘b-girl’ uit Den Haag, vorig jaar al Europees en wereldkampioene, was in de finale met 3-0 te sterk voor Ana Ponomarenko uit Oekraïne en is daarmee verzekerd van een startbewijs voor de sport op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.