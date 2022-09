Waterpolosters maakten al 105 doelpunten op EK: ‘We werken als een geoliede machine’

Fysieke problemen nekken Anne Terpstra: geen eindzege in wereldbe­ker mountainbi­ke

Anne Terpstra heeft in de slotmanche van de wereldbeker mountainbike op het onderdeel crosscountry de leiding in het algemeen klassement moeten afstaan. De 31-jarige Nederlandse is niet helemaal fit nadat ze vlak voor de laatste wereldbeker van het seizoen een infectie opliep.

