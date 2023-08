Weer tjokvol programma voor Hassan op WK: ‘Als ik straks in Chicago slecht loop, heeft Tim een groot probleem’

Hoofdcoach Jan van Veen over baan­ploegrel: ‘Waar al het succes ooit begon als vrienden­groep, is dat het nu niet meer’

Het knettert stevig in de baansprintploeg, een jaar voor de Zomerspelen in Parijs, zo bleek op de WK in Glasgow. De relatie tussen vedettes Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland heeft wel wat onderhoud nodig. ,,We laten het nu even bezinken en na de vakantie gaan we samen zitten”, aldus hoofdcoach Jan van Veen.